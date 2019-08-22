Источник: ЕС не хочет безусловного возвращения России в G8

Европейский союз выступает против воссоздания «Большой восьмёрки» за счёт присоединения России к G7 до устранения причин, по которым она была исключена. С таким комментарием выступил высокопоставленный источник в европейских структурах, передаёт RT.

Приглашение Москвы на саммиты «семёрки» без условий продемонстрировало бы слабость ведущих стран, считает этот источник. По его словам, диалога с Россией можно поддерживать в формате «Большой двадцатки», а G7 должна сохраняться в виде форума демократий, которые разделяют общие ценности.

Бесполезная семёрка. G7 теряет своё значение на международной арене

При этом, как отмечает Ura.ru, официально никто из чиновников ЕС по этой теме публично пока не высказывался.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не против возрождения формата G8 с участием России.

Лидер Франции Эммануэль Макрон также назвал эту идею уместной.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Саммит G7ЕвросоюзТрамп

NSN logoНСН