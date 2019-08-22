Источник: ЕС не хочет безусловного возвращения России в G8

Европейский союз выступает против воссоздания «Большой восьмёрки» за счёт присоединения России к G7 до устранения причин, по которым она была исключена. С таким комментарием выступил высокопоставленный источник в европейских структурах, передаёт RT.

Приглашение Москвы на саммиты «семёрки» без условий продемонстрировало бы слабость ведущих стран, считает этот источник. По его словам, диалога с Россией можно поддерживать в формате «Большой двадцатки», а G7 должна сохраняться в виде форума демократий, которые разделяют общие ценности.