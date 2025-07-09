«Я думаю, что Китай, безусловно, стал не только активным игроком на Ближнем Востоке, но и на мировой арене. Поэтому нравится европейцам или нет, им придется иметь дело с Китаем. Китай, как говорит его председатель, на правильной стороне истории. Поэтому сегодняшние европейские политики явно не вписываются в парадигму китайского развития, особенно тех глобальных инициатив, которые выдвинули китайцы. Китай сегодня предлагает совершенно другую модель развития, социалистическую. Это не дает покоя европейцам и они используют любой повод для конфронтации, даже не имеющий под собой никаких оснований, а в Красном море как раз ничего такого не произошло. Вторая причина – это то, что сегодня европейские политики любым способом пытаются подлизаться к Трампу, и, соответственно, показывают, что они тоже поддерживают его борьбу с Китаем», - рассказал он.

Ранее политолог-американист Константин Блохин рассказал НСН, что вводя пошлины против стран БРИКС, президент США Дональд Трамп хочет прежде всего ослабить влияние Китая.

