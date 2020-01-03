Иран пообещал отомстить США из-за убийства генерала КСИР в Багдаде

В свою очередь, экс-командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит США за гибель Сулеймани. Его поддержал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В связи с гибелью Касема Сулеймани в Иране объявлен трехдневный траур.

3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью «защитить персонал США за рубежом». Соединенные Штаты воспринимают КСИР как террористическую организацию. Авиаудар был санкционирован президентом Дональдом Трампом. В результате налета погибли восемь человек, пятеро из которых - члены иракского народного ополчения.

Перед военной операцией около здания американского посольства США в Багдаде 31 декабря 2019 года прошли акции протеста. Вашингтон обвинил Тегеран в их организации.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, почему война США с Ираном лишит Трампа президентства.

