Иран пообещал отомстить США из-за убийства генерала КСИР в Багдаде
Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате авиаудара Пентагона вблизи международного аэропорта Багдада, информирует Газета.ru.
Иранский МИД также обратился к США с решительным протестом в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР военными США «актом международного терроризма», отмечает «Коммерсантъ».
«В связи с убийством военачальника Сулеймани американскими силами поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван (в МИД Ирана — прим. НСН), где ему был заявлен решительный протест Ирана», — заявил в Twitter официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави .
Ранее Пентагон подтвердил, что Касем Сулеймани был убит в Ираке в ходе операции ВС США, отмечает RT.
В свою очередь, экс-командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит США за гибель Сулеймани. Его поддержал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В связи с гибелью Касема Сулеймани в Иране объявлен трехдневный траур.
3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью «защитить персонал США за рубежом». Соединенные Штаты воспринимают КСИР как террористическую организацию. Авиаудар был санкционирован президентом Дональдом Трампом. В результате налета погибли восемь человек, пятеро из которых - члены иракского народного ополчения.
Перед военной операцией около здания американского посольства США в Багдаде 31 декабря 2019 года прошли акции протеста. Вашингтон обвинил Тегеран в их организации.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, почему война США с Ираном лишит Трампа президентства.
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