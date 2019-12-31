Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Багдаде
Президент США Дональд Трамп назвал Иран организатором беспорядков у посольства США в столице Ираке Багдаде.
В своем сообщении в Twitter Трамп обвинил Тегеран в убийстве американского контрактника и ранении других граждан США.
«Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке», - написал президент США, пригрозив Исламской республике «полным привлечением к ответственности».
Ранее похороны жертв авианалета США на базы группировки «Катаиб Хезболлах» переросли в попытку штурма американского посольства в Багдаде.
Демонстранты закидали территорию посольства бутылками с водой и сломали камеры наружного наблюдения.
Ранее американские дипломаты устроили брифинг по итогам авианалета на позиции шиитов в Ираке, пригрозив, что в случае необходимости ответят Ирану «где угодно, передает телеканал «360».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Устюгов стал первым в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»
- Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Багдаде
- Стало известно содержание новогоднего поздравления Путина
- В Кремле назвали главный успех и неудачу 2019 года
- Путин и Зеленский обменялись новогодними поздравлениями