Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Багдаде

31 декабря 201916:02

Президент США Дональд Трамп назвал Иран организатором беспорядков у посольства США в столице Ираке Багдаде.


В своем сообщении в Twitter Трамп обвинил Тегеран в убийстве американского контрактника и ранении других граждан США.

«Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке», - написал президент США, пригрозив Исламской республике «полным привлечением к ответственности».

Ранее похороны жертв авианалета США на базы группировки «Катаиб Хезболлах» переросли в попытку штурма американского посольства в Багдаде.

Демонстранты закидали территорию посольства бутылками с водой и сломали камеры наружного наблюдения.

Ранее американские дипломаты устроили брифинг по итогам авианалета на позиции шиитов в Ираке, пригрозив, что в случае необходимости ответят Ирану «где угодно, передает телеканал «360».

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