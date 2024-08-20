Иран не подтвердил обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа
20 августа 202405:17
Тегеран отвергает обвинения разведсообщества США, где считают, что Иран совершил хакерскую атаку на предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на миссию ИРИ в ООН.
Там указали, что Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США. В противном случае американские власти должны предоставить соответствующие доказательства, если таковые имеются.
Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к документам предвыборного штаба Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru