Иран не подтвердил обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа

Тегеран отвергает обвинения разведсообщества США, где считают, что Иран совершил хакерскую атаку на предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на миссию ИРИ в ООН.

В России 96% компаний оказались не защищены от хакерских атак

Там указали, что Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США. В противном случае американские власти должны предоставить соответствующие доказательства, если таковые имеются.

Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к документам предвыборного штаба Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:Дональд ТрампСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры