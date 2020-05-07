СЖР обратился в МИД Белоруссии по поводу съёмочной группы Первого канала
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в эфире НСН выразил надежду, что «телевизионный» конфликт между Минском и Москвой будет исчерпан.
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после выхода в эфир сюжета о распространении COVID-19 в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь - 1».
В эфире телеканала «Беларусь -1» было заявлено, что данное решение вызвано необходимостью защитить своих граждан от недостоверной информации, «от лжи и фейков». По мнению журналиста, факты были искажены 7 раз. В эфире также отметили, что данные меры могут ужесточить.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в эфире НСН дал оценку возникшей ситуации и заявил, что предпринятые МИД Белоруссии меры чрезмерные и нарушают права журналистов.
«На сайте Союза журналистов России уже опубликовано наше заявление по этой ситуации. Мы считаем эти действия неприемлемыми, потому что вполне возможно было решить эти вопросы другим способом, можно было обратиться за опровержением, а не лишать аккредитации съёмочную группу, потому что такие действия чрезмерные и нарушают право журналистов на распространение информации», - сообщил председатель СЖР.
Он также выразил надежду, что конфликт вскоре будет исчерпан и рассказал о запросе, направленном СЖР в МИД Белоруссиии.
«Я надеюсь, что консенсус будет найден. Мы для начала, сегодня, отправляем официальный запрос в МИД Белоруссии с просьбой разъяснить, почему съёмочная группа Первого канала была лишена аккредитации и какие фейки имеются в виду. Я думаю, что конфликт вскоре будет исчерпан, ведь мы всё-таки братские народы и у нас, по сути, единое государство», - добавил Владимир Соловьёв.
Ранее Александр Лукашенко предложил провести трансляцию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Минске, по российскому телевидению.
Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо попросить о том, чтобы телеканалы в РФ показали минский парад Победы, а россияне его обязательно увидели.
«Это же наши родные братья», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
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