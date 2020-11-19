«Идеологическая шизофрения». В РАН объяснили санкции США из-за Навального
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в эфире НСН, что в случае окончательной победы на американских выборах Джо Байдена, России следует ожидать более изощренных санкций.
В Конгрессе США приняли резолюцию о санкциях из-за отравления Алексея Навального. Ранее ввести ограничения против России в связи с делом российского оппозиционера также потребовала группа сенаторов.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире НСН предположил, что причиной очередных санкций со стороны США может стать все, что угодно вплоть до отношения к ЛГБТ-сообществу или вопросам смены пола.
«С приходом Байдена к власти в США мы должны ожидать ужесточения санкций и давления. Обещают, что новая администрация намерена не просто заморозить, а поставить крест на проекте «Северный поток-2». Также стоит ждать обвинения, связанные с так называемыми правами человека. Причиной может послужить все, что угодно - Навальный, какие-то религиозные моменты, проблемы с ЛГБТ-сообществом, с изменением пола, что-то в этом роде. Это становится частью идейного кредо демократов. Завтра найдется еще другие причины для ввода санкций. Сейчас это одно из магистральных направлений идеологии демократической партии», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что несмотря на незначительный эффект от вводимых ограничений, а вдобавок еще и ущерб для самих США, американская администрация продолжает искать повод для очередных санкций.
«Для масштабных санкций в США исчерпаны возможности, более того, в условиях кризиса они где-то бьют и по американской экономике. Все, что связано с санкциями – любимый конек демократов. Это даже не просто позиция, а элементы идеологической зацикленности или идеологической шизофрении. Сегодня это стало иррациональной политикой партии на грани помешательства. Это уже медицинский случай», - констатировал он.
Ранее в связи с делом Навального Евросоюз ввел санкции против России. Под ограничения попали шесть человек, в частности директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются. Госдеп США одобрил санкции Евросоюза.
В Кремле данные меры сочли «сознательным недружественным шагом» и заявили, что «никакая логика в подобном решении не просматривается». 12 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия приняла ответные санкции против руководства Германии и Франции.
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