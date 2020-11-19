«Идеологическая шизофрения». В РАН объяснили санкции США из-за Навального

В Конгрессе США приняли резолюцию о санкциях из-за отравления Алексея Навального. Ранее ввести ограничения против России в связи с делом российского оппозиционера также потребовала группа сенаторов.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире НСН предположил, что причиной очередных санкций со стороны США может стать все, что угодно вплоть до отношения к ЛГБТ-сообществу или вопросам смены пола.

«С приходом Байдена к власти в США мы должны ожидать ужесточения санкций и давления. Обещают, что новая администрация намерена не просто заморозить, а поставить крест на проекте «Северный поток-2». Также стоит ждать обвинения, связанные с так называемыми правами человека. Причиной может послужить все, что угодно - Навальный, какие-то религиозные моменты, проблемы с ЛГБТ-сообществом, с изменением пола, что-то в этом роде. Это становится частью идейного кредо демократов. Завтра найдется еще другие причины для ввода санкций. Сейчас это одно из магистральных направлений идеологии демократической партии», - заявил он.