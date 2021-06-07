«И Гитлера утвердят!» В Госдуме оценили форму украинских футболистов

«Мы живём в мире, где уже нет правил. И УЕФА - точно такое же политизированное ведомство, а, точнее, прогнувшееся под политику ведомство, которое, если скажут, то и портрет Гитлера на футболке утвердит. Так что это их действие не вызывает у меня удивления. Нам придётся с этим жить, это новая объективная реальность. Мир политизировался даже в тех отраслях, которые раньше дистанцировались от этого. Хваленые западные институты демократии исчерпали себя и приказали долго жить», - добавил он.

В понедельник стало известно, что УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на Чемпионате Европы, на которой изображена территория страны с Крымом. «Форма сборной Украины одобрена в соответствии с правилами в отношении экипировки», - сообщили в ассоциации.