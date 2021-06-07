«И Гитлера утвердят!» В Госдуме оценили форму украинских футболистов
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил НСН, что УЕФА одобрило форму сборной Украины с изображением Крыма по политическим мотивам.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что его не удивило одобрение УЕФА формы сборной Украины с изображением Крыма.
«Мы живём в мире, где уже нет правил. И УЕФА - точно такое же политизированное ведомство, а, точнее, прогнувшееся под политику ведомство, которое, если скажут, то и портрет Гитлера на футболке утвердит. Так что это их действие не вызывает у меня удивления. Нам придётся с этим жить, это новая объективная реальность. Мир политизировался даже в тех отраслях, которые раньше дистанцировались от этого. Хваленые западные институты демократии исчерпали себя и приказали долго жить», - добавил он.
В понедельник стало известно, что УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на Чемпионате Европы, на которой изображена территория страны с Крымом. «Форма сборной Украины одобрена в соответствии с правилами в отношении экипировки», - сообщили в ассоциации.
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