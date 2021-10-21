В Чехии планируют пересмотреть концепцию отношений с Россией

Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая создается после парламентских выборов силами пяти либеральных партий, предусматривает среди прочего пересмотр отношений с Москвой и Пекином, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке программы Мартина Дворжака.

Президент Чехии одобрил проект о компенсации за взрывы во Врбетице

По его словам, коалиция также хочет принять «закон Магнитского». Также согласно планам, приоритет двусторонних отношений будет отдаваться Германии, а с Израилем планируется развивать стратегическое партнерство.

Расходы на оборону страны к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП.

Как сообщалось, российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Такое заявление сделал глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Чехия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры