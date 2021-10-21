В Чехии планируют пересмотреть концепцию отношений с Россией
Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая создается после парламентских выборов силами пяти либеральных партий, предусматривает среди прочего пересмотр отношений с Москвой и Пекином, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке программы Мартина Дворжака.
По его словам, коалиция также хочет принять «закон Магнитского». Также согласно планам, приоритет двусторонних отношений будет отдаваться Германии, а с Израилем планируется развивать стратегическое партнерство.
Расходы на оборону страны к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП.
Как сообщалось, российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Такое заявление сделал глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- В КНДР заверили, что испытания баллистической ракеты не угрожают США
- В Чехии планируют пересмотреть концепцию отношений с Россией
- Нерабочие дни привели к ажиотажу с авиабилетами
- Политолог оценил заявление генсека НАТО о приостановке работы российской миссии
- Автоэксперт прокомментировал проект обновленных программ обучения водителей
- Политолог прокомментировал присуждение Навальному премии имени Сахарова
- Очевидцы рассказали о возможных причинах взрыва в ТЦ «Атлас»
- Саакашвили снова обвинили в незаконном пересечении границы Грузии
- СКР заинтересовался избиением школьника охранником «Пятерочки»
- Губернатор Подмосковья заявил об ограничениях для непривитых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru