В Чехии планируют пересмотреть концепцию отношений с Россией

По его словам, коалиция также хочет принять «закон Магнитского». Также согласно планам, приоритет двусторонних отношений будет отдаваться Германии, а с Израилем планируется развивать стратегическое партнерство.

Расходы на оборону страны к 2025 году должны вырасти до 2% ВВП.

Как сообщалось, российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Такое заявление сделал глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES.

