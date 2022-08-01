В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине
Херсонская область исторически не имела отношения к Украине, и включение региона в состав страны было ошибкой. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.
Чиновник напомнил, что Херсон и Херсонская область создавались указом императрицы Екатерины II, пишет Ura.ru. По словам Стремоусова, Украина «вообще не имела и не имеет никаких отношений» к этой территории, отмечает РИА ФАН.
«Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — заявил замглавы ВГА.
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