В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине

Херсонская область исторически не имела отношения к Украине, и включение региона в состав страны было ошибкой. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Замглавы ВГА: Киеву стоит забыть о Херсонской области

Чиновник напомнил, что Херсон и Херсонская область создавались указом императрицы Екатерины II, пишет Ura.ru. По словам Стремоусова, Украина «вообще не имела и не имеет никаких отношений» к этой территории, отмечает РИА ФАН.

«Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — заявил замглавы ВГА.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраина
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