В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине

Чиновник напомнил, что Херсон и Херсонская область создавались указом императрицы Екатерины II, пишет Ura.ru. По словам Стремоусова, Украина «вообще не имела и не имеет никаких отношений» к этой территории, отмечает РИА ФАН.

«Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — заявил замглавы ВГА.

