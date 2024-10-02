Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признан персоной нон-грата в Израиле, ему запрещен въезд в страну, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.
В заявлении министерства указывается, что такое решение было принято в свете реакции Гутерреша на «отвратительное нападение Ирана на Израиль», в котором он не осудил однозначно его серьезную агрессию.
Ранее Антониу Гутерриш заявил, что осуждает расширение ближневосточного конфликта «с эскалацией за эскалацией». Он отмечал, что необходимо прекратить огонь.
Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). На видео в соцсетях видны падения ракет в разных районах страны. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран в свою очередь предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru