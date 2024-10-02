Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признан персоной нон-грата в Израиле, ему запрещен въезд в страну, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

В заявлении министерства указывается, что такое решение было принято в свете реакции Гутерреша на «отвратительное нападение Ирана на Израиль», в котором он не осудил однозначно его серьезную агрессию.

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Ранее Антониу Гутерриш заявил, что осуждает расширение ближневосточного конфликта «с эскалацией за эскалацией». Он отмечал, что необходимо прекратить огонь.

Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). На видео в соцсетях видны падения ракет в разных районах страны. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран в свою очередь предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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