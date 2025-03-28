Гутерреш: ООН не участвует в украинском урегулировании

ООН не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Глава международного объединения рассказал журналистам, что у ООН были контакты с США, в частности, у генерального секретаря Конференции по торговле и развитию Ребекки Гринспан.

«Однако пока что ООН не участвует в переговорах», - подчеркнул Гутерреш.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулировать ситуацию на Украине можно только дипломатическим путем, военного решения у конфликта нет.

