Гутерреш: ООН не участвует в украинском урегулировании
28 марта 202519:05
ООН не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
Глава международного объединения рассказал журналистам, что у ООН были контакты с США, в частности, у генерального секретаря Конференции по торговле и развитию Ребекки Гринспан.
«Однако пока что ООН не участвует в переговорах», - подчеркнул Гутерреш.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулировать ситуацию на Украине можно только дипломатическим путем, военного решения у конфликта нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru