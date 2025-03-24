Рубио заявил о необходимости переговоров для завершения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулировать конфликт на Украине возможно лишь дипломатическим путем. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров при президенте Дональде Трампе.

По словам Рубио, военного решения у происходящего нет, и ситуацию следует завершать посредством переговоров.