Рубио заявил о необходимости переговоров для завершения конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что урегулировать конфликт на Украине возможно лишь дипломатическим путем. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров при президенте Дональде Трампе.
По словам Рубио, военного решения у происходящего нет, и ситуацию следует завершать посредством переговоров.
Он также добавил, что в настоящее время технические делегации России и США проводят консультации в Саудовской Аравии, выразив надежду на то, что эти контакты принесут результаты.
Помимо этого, Рубио подчеркнул, что президенту Трампу удается предпринимать шаги в сторону мирного урегулирования, несмотря на давление со стороны других государств и отдельных лиц, придерживающихся иного подхода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru