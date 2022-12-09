«Не подыгрывал США»: Сенатор увидел престиж России в возвращении Виктора Бута

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал глупым и непатриотичным обмен россиянина Виктора Бута на осужденную в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер. Политик заявил, что состоявшаяся сделка стала позором для США. По мнению Карасина, прошедший обмен — очевидная гуманитарная победа России.

«Бут уже достаточно долго находился в заключении и показал себя настоящим мужчиной — волевым, спокойным. Он не подыгрывал и не участвовал в следственных и тюремных интригах. Слава Богу, что этот обмен состоялся. Надо поблагодарить всех тех, кто участвовал в этом благородном деле. На кого обменяли — вопрос другой. Эту баскетболистку я не знал, никаких особых эмоций она у меня не вызывала. Теоретически можно было включить в сделку и других заключенных, но то, что произошло, говорит в пользу здравого смысла, гуманизма и престижа России», — подчеркнул сенатор.

В заключение собеседник НСН рассказал, что три недели назад при участии супруги Виктора Бута Аллы в Совете Федерации открылась его выставка художественных работ.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обмен Бута не означает улучшение отношений России и США.

