Госдеп дал комментарий по поводу невыдачи виз российским дипломатам

25 сентября 201900:41

Представители Госдепа США не назвали причины невыдачи виз для российских дипломатов, но уверили, что относятся серьезно к своим обязательствам перед ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, объяснения госдепартамента США выглядят несостоятельными. Ранее Захарова сообщила, что часть российской делегации не получила визы для участия в Генассамблее ООН по техническим причинам.

Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН, утверждает, что в настоящий момент выясняются все детали сложившейся ситуации. В ООН также отмечают, что невыдача виз ведет к дальнейшему осложнению отношений США и России.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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