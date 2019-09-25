Госдеп дал комментарий по поводу невыдачи виз российским дипломатам
Представители Госдепа США не назвали причины невыдачи виз для российских дипломатов, но уверили, что относятся серьезно к своим обязательствам перед ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, объяснения госдепартамента США выглядят несостоятельными. Ранее Захарова сообщила, что часть российской делегации не получила визы для участия в Генассамблее ООН по техническим причинам.
Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН, утверждает, что в настоящий момент выясняются все детали сложившейся ситуации. В ООН также отмечают, что невыдача виз ведет к дальнейшему осложнению отношений США и России.
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