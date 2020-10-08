Горбачев рассказал о шансах восстановить СССР
Первый президент CССР Михаил Горбачев считает, что для восстановления Советского Союза необходимо много времени.
По его словам, объединительные процессы проходят очень сложно, он привел в пример Европу, передает радиостанция «Говорит Москва».
Горбачев полагает, что для возрождения СССР необходимо «набраться ума и опыта».
Ранее в интервью изданию The Times экс-президент СССР заявил, что если бы удалось сохранить Советский Союз, то мир был бы стабильнее.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Михаил Горбачев является главным виновником распада Советского Союза. По его мнению, страны не стало во многом из-за того, что Горбачёв был «с такими способностями» и не имел понимания, насколько ответственна его должность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru