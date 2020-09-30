Горбачев пожалел о развале СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию The Times заявил, что мир был бы безопаснее при сохранении Советского Союза. По его словам, ситуация на планете в случае существования СССР сегодня была бы более стабильной и справедливой.

«История не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — сказал бывший президент.

Горбачев добавил, что распад Советского Союза не был результатом, ради которого затевалась перестройка.