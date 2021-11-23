Стала известна дата встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдёт в Сочи 26 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что переговоры приурочены к годовщине подписания трёхстороннего соглашения о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе встречи лидеры рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года
В Кремле добавили, что также «планируется наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе, вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей».
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения, сообщает «Свободная пресса».
Соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении, вступило в силу 10 ноября. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в зону конфликта были введены российские миротворцы, пишет Газета.ру.
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