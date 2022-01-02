В России отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО

По словам Тимофеева, дискуссии о вступлении Финляндии в НАТО начались в стране до начала украинского кризиса.

«Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — заявил эксперт.

С другой стороны, напомнил Тимофеев, вступление в НАТО поможет Финляндии войти в сообщество безопасности. Но это ухудшит взаимоотношения с Россией и, соответственно, вызовет новые проблемы безопасности.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна обладает правом подать заявку на вступление в НАТО. Об этом в своем новогоднем обращении также напомнил президент Саули Ниинисте.

