Главы МИД ЕС обсудят попытку мятежа в РФ на совместной встрече
Главы МИД стран - членов Евросоюза обсудят последствия попытки мятежа в России. Представители внешнеполитических ведомств встретятся в понедельник, 26 июня, в Люксембурге, передает ТАСС.
Встречу анонсировал глава правительства Бельгии Александер Де Кроо по итогам заседания Совета национальной безопасности, посвященного последним событиям в РФ. Оно прошло в Брюсселе в воскресенье , 25 июня.
«Ситуация в России, где произошел уже завершившейся мятеж [основателя ЧВК "Вагнер"] Евгения Пригожина,.. направленный против регулярной армии, окажется в центре дискуссии глав МИД Евросоюза в Люксембурге», сказал он.
Бельгию на встрече глав МИД Евросоюза представит министр иностранных дел Аджа Лябиб.
Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН не собирается рассматривать ситуацию в России, сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники в организации, передает «Радиоточка НСН». .
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