Главы МИД ЕС обсудят попытку мятежа в РФ на совместной встрече

Встречу анонсировал глава правительства Бельгии Александер Де Кроо по итогам заседания Совета национальной безопасности, посвященного последним событиям в РФ. Оно прошло в Брюсселе в воскресенье , 25 июня.

«Ситуация в России, где произошел уже завершившейся мятеж [основателя ЧВК "Вагнер"] Евгения Пригожина,.. направленный против регулярной армии, окажется в центре дискуссии глав МИД Евросоюза в Люксембурге», сказал он.

Бельгию на встрече глав МИД Евросоюза представит министр иностранных дел Аджа Лябиб.

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН не собирается рассматривать ситуацию в России, сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники в организации, передает «Радиоточка НСН». .

