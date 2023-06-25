Совбез ООН не будет рассматривать ситуацию в России

По данным журналистов, офис генерального секретаря ООН и постоянные члены Совбеза заявили, что орган не будет обсуждать мятеж ЧВК «Вагнер». Запроса о принятии мер по линии Совбеза не поступало, отметила постпред ОАЭ Лана Заки Нусейба.

Утром 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее изменой.

После переговоров глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вернет бойцов в полевые лагеря. Посредником на переговорах выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

