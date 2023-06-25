Совбез ООН не будет рассматривать ситуацию в России
Совет безопасности ООН не собирается рассматривать ситуацию в России, сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники в организации.
По данным журналистов, офис генерального секретаря ООН и постоянные члены Совбеза заявили, что орган не будет обсуждать мятеж ЧВК «Вагнер». Запроса о принятии мер по линии Совбеза не поступало, отметила постпред ОАЭ Лана Заки Нусейба.
Утром 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее изменой.
После переговоров глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вернет бойцов в полевые лагеря. Посредником на переговорах выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru