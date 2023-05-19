СМИ: США поставят Тайваню ПЗРК Stinger и комплексы Javelin

По данным источника издания, такие поставки призваны повысить возможности Тайваня в соответствии с концепцией «ассиметричной обороны». Она предусматривает использование высокомобильного, малогабаритного и относительно недорогого оружия, которое способно нанести значительно больший ущерб по сравнению со своей себестоимостью.

На минувшей неделе глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайбэй и Пентагон согласовывают номенклатуру поставок вооружения в течение нескольких месяцев. Пентагон бесплатно предоставит оружие из американских запасов. При этом США до сих пор не выполнили поставки портфеля вооружений на $20 млрд.

Между тем преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько допустил, что власти США могут обострить конфликт в районе Тайваня, чтобы продавить решение по повышению потолка государственного долга Штатов, пишет Ura.ru.

