СМИ: США поставят Тайваню ПЗРК Stinger и комплексы Javelin
США планируют экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero в рамках пакета безвозмездной помощи. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным источника издания, такие поставки призваны повысить возможности Тайваня в соответствии с концепцией «ассиметричной обороны». Она предусматривает использование высокомобильного, малогабаритного и относительно недорогого оружия, которое способно нанести значительно больший ущерб по сравнению со своей себестоимостью.
На минувшей неделе глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайбэй и Пентагон согласовывают номенклатуру поставок вооружения в течение нескольких месяцев. Пентагон бесплатно предоставит оружие из американских запасов. При этом США до сих пор не выполнили поставки портфеля вооружений на $20 млрд.
Между тем преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько допустил, что власти США могут обострить конфликт в районе Тайваня, чтобы продавить решение по повышению потолка государственного долга Штатов, пишет Ura.ru.
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