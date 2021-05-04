Глава региона в Киргизии уволен после боевых действий на границе с Таджикистаном

Суваналиев являлся полпредом правительства в Баткенской области с 15 февраля текущего года. Ранее с февраля 2019 по октябрь 2020 года он работал на посту замсекретаря Совбеза Киргизии.

Агентство со ссылкой на пресс-службу правительства передает, что премьер Марипов также освободил от должности собственного советника Арзыбека Бурканова.

НСН писала, что в четверг 29 апреля на границе Таджикистана и Киргизии развернулся вооруженный конфликт. Пограничники двух стран обстреливали заставы на противоположной стороне с применением минометов, стянули в район конфликта бронетехнику.

