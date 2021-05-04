Глава региона в Киргизии уволен после боевых действий на границе с Таджикистаном

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов уволил главу Баткенской области Омурбека Суваналиева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суваналиев рассказал агентству, что он освобожден от должности, однако его переведут на "другую работу". Чиновник не уточнил, какой пост он будет занимать. Распоряжение об увольнении уже подписано премьером.

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Суваналиев являлся полпредом правительства в Баткенской области с 15 февраля текущего года. Ранее с февраля 2019 по октябрь 2020 года он работал на посту замсекретаря Совбеза Киргизии.

Агентство со ссылкой на пресс-службу правительства передает, что премьер Марипов также освободил от должности собственного советника Арзыбека Бурканова.

НСН писала, что в четверг 29 апреля на границе Таджикистана и Киргизии развернулся вооруженный конфликт. Пограничники двух стран обстреливали заставы на противоположной стороне с применением минометов, стянули в район конфликта бронетехнику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УвольнениеСтолкновениеКиргизияТаджикистан
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