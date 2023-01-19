В Крыму предупредили США и Украину о последствиях атаки полуострова
Попытка ВСУ при помощи США нанести удар по Крыму встретит сокрушительный ответ. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщило агентство РИА Новости.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс отметил, что Украина сама решает, как использовать оружие, переданное Западом. Политик отметил, что Вашингтон не поощряет удары Украины по России и не способствует им, но при этом не считает Крым российским. При этом New York Times отметила, что администрация американского лидера Джо Байдена начала осознавать, что Украине может понадобиться дополнительная помощь для удара по Крыму, чтобы укрепить украинскую позицию в переговорах.
Гемпель подчеркнул, что россияне наверняка поддержат стремление Крыма дать отпор Украине. Он отметил, что политика Москвы порой бывает слишком сдержанной, и добавил, что агрессивные намерения Украины и Киева подтверждают необходимость защиты российских интересов вплоть до польско-украинской границы.
Также Гемпель заявил, что неофашистский режим Зеленского должен быть ликвидирован, а граждане Украины должны решительно действовать против нынешней украинской власти.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил, что поставки Украине оружия для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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