Симоньян: ВС РФ не бьют по Верховной раде из-за ее культурной значимости
Военнослужащие России не наносят удары по Верховной раде Украины из-за того, что она является объектом культурного наследия, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Она отметила, что это не здание Верховной рады Украины, а здание Верховного совета Украинской ССР, которое построил советский архитектор Владимир Заболотный. Он также был награжден за это Сталинской премией.
«И у нас очевидным образом рука не поднимается на наше...», - отметила она в эфире воскресной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской Елену Чесакову — женщину, которая попыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе, передает RT.
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