Симоньян: ВС РФ не бьют по Верховной раде из-за ее культурной значимости

Она отметила, что это не здание Верховной рады Украины, а здание Верховного совета Украинской ССР, которое построил советский архитектор Владимир Заболотный. Он также был награжден за это Сталинской премией.

«И у нас очевидным образом рука не поднимается на наше...», - отметила она в эфире воскресной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской Елену Чесакову — женщину, которая попыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе, передает RT.

