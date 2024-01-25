СМИ: США не смогут ремонтировать уже поставленную Украине технику
США не смогут ремонтировать уже поставленную Вооруженным силам Украины технику, как и опасался украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Business Insider.
Как пишет издание, американское министерство обороны заявило, что оружие США на Украине выходит из строя, потому что Пентагоне не может помочь Киеву отремонтировать его. Это связано с тем, что Конгресс отказал в дополнительном финансировании, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку уже имеющейся.
При этом точной информации, о каком именно оружии идет речь, нет. Украинские войска вынуждены сворачивать военные операции на передовой.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой за криптовалюту может купить поставленное Украине оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru