Глава Минобороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине
Берлин выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, поставки начнутся летом текущего года. Он уточнил, что в новый пакет вошли в том числе 10 тысяч боеприпасов из резервов Бундесвера.
«Кроме того, Германия заключила контракт на производство 100 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов», - отметил Писториус, добавив, что также Берлин профинансирует покупку 180 тысяч боеприпасов «по чешской инициативе».
Ранее власти Бельгии поддержали инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины за пределами Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru