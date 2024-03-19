Глава Минобороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине

Берлин выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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По его словам, поставки начнутся летом текущего года. Он уточнил, что в новый пакет вошли в том числе 10 тысяч боеприпасов из резервов Бундесвера.

«Кроме того, Германия заключила контракт на производство 100 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов», - отметил Писториус, добавив, что также Берлин профинансирует покупку 180 тысяч боеприпасов «по чешской инициативе».

Ранее власти Бельгии поддержали инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины за пределами Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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