Глава МИД Италии заявил, что США не должны в одиночку обсуждать Украину
Евросоюз не должнен играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Комментируя телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он приветствовал диалоги, которые направлены на достижение мира.
При этом Таяни подчеркнул, что американцы «не должны действовать в одиночку».
«Крайне важно, чтобы Евросоюз играл не второстепенную роль. Мы не должны действовать в одиночку, как и американцы», - заключил министр.
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер заявила, что Европа должна присутствовать на переговорах по Украине, сообщает RT.
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