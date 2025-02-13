Глава МИД Италии заявил, что США не должны в одиночку обсуждать Украину

Комментируя телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он приветствовал диалоги, которые направлены на достижение мира.

При этом Таяни подчеркнул, что американцы «не должны действовать в одиночку».

«Крайне важно, чтобы Евросоюз играл не второстепенную роль. Мы не должны действовать в одиночку, как и американцы», - заключил министр.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер заявила, что Европа должна присутствовать на переговорах по Украине, сообщает RT.

