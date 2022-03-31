Глава МИД Грузии назвал неприемлемым обсуждение референдума в Южной Осетии

Грузия считает неприемлемым обсуждение проведения референдума в Южной Осетии о вхождении в состав РФ, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани, передает ТАСС.

По его словам, такие разговоры неприемлемы, у этого есть не только политическая, но и правовая оценка.

Ранее первый зампредседателякомитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий рассказал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав России в мае или июне 2022 года. 30 марта президент республики Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия желает войти в состав России. О перспективах вхождения в состав РФ ранее высказывались в ДНР и ЛНР.