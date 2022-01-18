Глава Евродипломатии исключил возможность «превентивных санкции» против России

По словам Борреля, проект ограничений готовится лишь на случай эскалации конфликта на границе с Украиной, а «превентивные санкции» не рассматриваются.

По словам Борреля, предложение таких санкций Евросовету является его прямой должностной обязанностью.

При этом ранее в Германии назвали крайне негативным отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, поскольку это вызовет последствия как для российской, так и для мировой экономики, заявил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

