Глава Евродипломатии исключил возможность «превентивных санкции» против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил возможность «превентивных санкций» со стороны Евросоюза против России из-за ситуации с Украиной. Об этом он заявил в ходе заседания комитета по иностранным делам Европарламента.

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По словам Борреля, проект ограничений готовится лишь на случай эскалации конфликта на границе с Украиной, а «превентивные санкции» не рассматриваются.

По словам Борреля, предложение таких санкций Евросовету является его прямой должностной обязанностью.

При этом ранее в Германии назвали крайне негативным отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, поскольку это вызовет последствия как для российской, так и для мировой экономики, заявил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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