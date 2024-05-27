Германия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи Украине

Германия выделит еще €60 миллионов в качестве гуманитарной помощи Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после прибытия на заседание Совета ЕС.

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Она отметила, что средства будут направлены, прежде всего, для востока Украины. По словам Бербок, там «ситуация такова, что не хватает всего».

Глава МИД подчеркнула, что Германия пытается поставлять гуманитарную помощь в регион вместе «с международными игроками».

Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали западное оружие для ударов по объектам на территории России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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