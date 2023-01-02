Генсек НАТО Столтенберг обратился к Западу с призывом о долгосрочной поддержке Украины

Столтенберг считает, что проведенная в России в сентябре прошлого года частичная мобилизация свидетельствует о том, что Москва не собирается прекращать конфликт на Украине, пишет Газета.ru.

По словам генсека НАТО, Киев на протяжении нескольких месяцев вел контрнаступление. Но после проведенной мобилизации в России ряды военных пополнены. Многие сейчас проходят обучение.

Столтенберг считает, что на этом фоне Украина нуждается в дальнейшей военной помощи со стороны государств Запада. По словам генсека Североатлантического альянса, это заставить Россию «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное независимое государство в Европе», отмечает REN TV.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами альянса «быстро приведут к перемирию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



