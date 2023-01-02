Генсек НАТО Столтенберг обратился к Западу с призывом о долгосрочной поддержке Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам Запада с призывом оказать долгосрочную поддержку Украине в связи с продолжающимися боевыми действиями. Об этом он сказал в программе World at One в эфире ВВС Radio 4.
Столтенберг считает, что проведенная в России в сентябре прошлого года частичная мобилизация свидетельствует о том, что Москва не собирается прекращать конфликт на Украине, пишет Газета.ru.
По словам генсека НАТО, Киев на протяжении нескольких месяцев вел контрнаступление. Но после проведенной мобилизации в России ряды военных пополнены. Многие сейчас проходят обучение.
Столтенберг считает, что на этом фоне Украина нуждается в дальнейшей военной помощи со стороны государств Запада. По словам генсека Североатлантического альянса, это заставить Россию «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное независимое государство в Европе», отмечает REN TV.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами альянса «быстро приведут к перемирию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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