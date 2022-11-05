Генсек НАТО оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине

Риск использования Россией ядерного оружия на Украине является небольшим. Однако, НАТО серьезно относится к такой возможности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецком телеканалу NTV.

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«Риск того, что Российская Федерация применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными. РФ ведет себя безответственно и безрассудно. Ядерное оружие изменит характер конфликта. В ядерной войне не будет победителей. Мы ясно даем это послание», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нём нет политического и военного смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаРоссияЙенс Столтенберг
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