МИД опубликовал заявление РФ о предотвращении ядерной войны
Россия призвала страны ядерной «пятёрки» отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В документе говорится, что балансировка на грани прямого вооружённого конфликта и поощрение провокаций с оружием массового уничтожения (ОМУ) «может привести к катастрофическим последствиям». При этом Россия твёрдо уверена, что в ядерной войне «не может быть победителей» и она «никогда не должна быть развязана».
Также в заявлении отмечается, что российская ядерная доктрина «носит сугубо оборонительную направленность и не допускает расширительного толкования», в ней чётко сказано, что применение ядерного оружия «гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо когда под угрозу поставлено само существование государства».
«Твёрдо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», - заключили в МИД РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нём нет политического и военного смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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