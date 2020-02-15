Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов вести суда по делу MH17 в России

В октябре 2019 года Россия обратилась к Нидерландам с просьбой передать ей уголовное производство. Минюст Нидерландов отказал, аргументировав тем, что передача уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом. Нидерланды считают, что трое граждан России и один украинец, причастные к катастрофе MH17, скрываются в Российской Федерации.

Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский Boeing рейса MH17, направляясь из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Погибли 298 человек, находящихся на борту. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, уточняет Газета.ru.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал НСН о невероятных случаях в небе в пользу новой версии гибели малазийского Boeing 777, связанной с его угоном. Эксперт потребовал логичных доказательств новой версии, но при этом эксперт не исключил фактор случайности.

