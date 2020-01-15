Путин шокировал главу «Нафтогаза» знаниями

Руководитель украинской государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко признался, что был в шоке от объёмов знаний Владимира Путина, которые президент РФ продемонстрировал на переговорах по транзиту газа. По словам Витренко, Путин показал глубокую осведомлённость в этой теме.

«Не каждый день приходится спорить с Путиным», - отметил в интервью изданию «Гордон» Витренко. По его словам, российский лидер знает, о чём говорит, а также детально разбирается в опросе. Кроме того, глава «Нафтогаза» предположил, что Москва выступала против транзита голубого топлива через Украину, чтобы не дать Киеву заработать на этом, передает Life.ru.

В конце ушедшего года российская и украинская стороны договорились о продлении транзита газа в европейские страны на 5 лет. Кроме того, «Газпром» согласился выплатить сумму иска, выигранную «Нафтогазом» в арбитражном суде.

