Фургал обратился к хабаровчанам после отставки

Фургал назвал регион «краем сильных духом людей». «Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал!» - написал он.

Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву, 10 июля суд санкционировал его арест. С тех пор в регионе проходили стихийные акции в поддержку губернатора. Фургал оставался главой региона до 20 июля, пока президент РФ Владимир Путин не подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Врио губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

