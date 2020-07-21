Фургал обратился к хабаровчанам после отставки

Арестованный по подозрению в организации убийств предпринимателей экс-губернатор Хабаровского края со своей страницы в «Инстаграме» обратился к жителям региона. Он, в частности, отметил, что за два годы работы под его руководством властям края удалось навести порядок и создать базу для дальнейшей работы системы, сообщает Ura.ru.

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Фургал назвал регион «краем сильных духом людей». «Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал!» - написал он.

Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву, 10 июля суд санкционировал его арест. С тех пор в регионе проходили стихийные акции в поддержку губернатора. Фургал оставался главой региона до 20 июля, пока президент РФ Владимир Путин не подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Врио губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

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Фото: vk.com/habarovsk_27
ТЕГИ:Отставка ГубернатораСергей Фургал
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