Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по целям в РФ
Украина может использовать истребители F-16, поставленные Нидерландами, в том числе для ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, сообщает РИА Новости.
По словам главы военного ведомства, Нидерланды предоставили Киеву первую партию F-16.
«Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но... право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — заявил Брекелманс.
Министр указал на отсутствие ограничений на применение истребителей на границе либо в ста километрах от нее.
Ранее Пентагон заявил, что США сохранят ограничения на удары вглубь России, чтобы избежать эскалации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: первые платежи России в криптовалюте пройдут до конца 2024 года
- В Чувашии планируют запретить мигрантам работать в определенных сферах
- В УФСИН не подтвердили сообщения об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
- Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по целям в РФ
- Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР
- Оператор карт «Мир» представил оплату через iPhone без Apple Pay
- Токаев заявил о непобедимости России
- Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках
- ВЦИОМ: Россияне назвали лучшими актерами года Хабенского и Бурунова
- В Якутии начали строить мост через реку Лену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru