Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по целям в РФ

Украина может использовать истребители F-16, поставленные Нидерландами, в том числе для ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, сообщает РИА Новости.

По словам главы военного ведомства, Нидерланды предоставили Киеву первую партию F-16.

«Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но... право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — заявил Брекелманс.

Министр указал на отсутствие ограничений на применение истребителей на границе либо в ста километрах от нее.

Ранее Пентагон заявил, что США сохранят ограничения на удары вглубь России, чтобы избежать эскалации.

