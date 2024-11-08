Фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на американский
Евросоюз продолжает получать много природного газа из России и через Россию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Выступая на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште она рассказала, что обсуждала этот вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом.
«Почему бы не заменить российский газ газом из США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» - заключила глава Еврокомиссии.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что у неё уже есть «некоторый опыт работы» с Трампом в ходе его предыдущего президентства, что может стать «основой нового сотрудничества», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на американский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru