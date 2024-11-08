Фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на американский

Выступая на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште она рассказала, что обсуждала этот вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Почему бы не заменить российский газ газом из США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» - заключила глава Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что у неё уже есть «некоторый опыт работы» с Трампом в ходе его предыдущего президентства, что может стать «основой нового сотрудничества», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

