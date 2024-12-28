Фицо: Украина заплатит за «западную авантюру» территориями
Украина заплатит своими землями и присутствием иностранных военных за «западную авантюру», считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Фицо выразил недоумение из-за того, что власти в Киеве ведут страну к катастрофе. Политик подчеркнул, что переговорные позиции Украины ухудшаются с каждым днем.
«Украина заплатит... огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил Фицо.
Ранее премьер Словакии спрогнозировал, что Украина в результате конфликта может потерять треть своей территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru