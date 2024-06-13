Финляндия намерена изымать объекты недвижимости россиян
В целях снижения угрозы нацбезопасности любая недвижимость на территории Финляндии, принадлежащая гражданам России, будет изыматься, заявил глава финского правительства Петтери Орпо, сообщает агентство Bloomberg.
По его словам, данный вопрос уже прорабатывается кабмином республики. В первую очередь, по словам финского премьера, экспроприации будут подлежать объекты, находящиеся поблизости от важных стратегических и инфраструктурных предприятий Финляндии.
Кроме того, Хельсинки намерены полностью запретить продажу недвижимости гражданам из недружественных стран.
Ранее ФСБ сообщило об обострении обстановки на границе с Финляндией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9
- В Центробанке заявили, что курс рубля останется единым и рыночным
- Финляндия намерена изымать объекты недвижимости россиян
- На севере Москвы нетрезвый мужчина поджег ресторан
- В Калужской области нашли обломки сбитого украинского БПЛА
- Более 100 человек пострадали в ходе столкновений у парламента Армении
- Умерла певица Франсуаза Арди
- СМИ: Германия блокирует согласование нового пакета антироссийских санкций ЕС
- Kaspersky будет уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth
- Бесплатный интенсив по разработке проектов «Медиадрайверы» пройдет в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru