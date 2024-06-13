Финляндия намерена изымать объекты недвижимости россиян

В целях снижения угрозы нацбезопасности любая недвижимость на территории Финляндии, принадлежащая гражданам России, будет изыматься, заявил глава финского правительства Петтери Орпо, сообщает агентство Bloomberg.

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По его словам, данный вопрос уже прорабатывается кабмином республики. В первую очередь, по словам финского премьера, экспроприации будут подлежать объекты, находящиеся поблизости от важных стратегических и инфраструктурных предприятий Финляндии.

Кроме того, Хельсинки намерены полностью запретить продажу недвижимости гражданам из недружественных стран.

Ранее ФСБ сообщило об обострении обстановки на границе с Финляндией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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