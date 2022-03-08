Ferrari заявили об остановке производства автомобилей для России

В компании подчеркнули, что такое решение принято из-за начала российской спецоперации на Украине.

«Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций», — отмечается в заявлении.

Кроме того, президент итальянской области, в которой расположено производство Ferrari, Эмилия-Романья заявил, что компания выделит 1 млн евро для помощи жителям Украины.

Ранее многие компании также приняли решение об остановке производства своей продукции для России. В их числе Rolls-Royce.

