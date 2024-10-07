Евросоюз утвердит новый режим антироссийских санкций 8 октября

Новый режим санкций против России за якобы дестабилизирующую деятельность будет введен Советом ЕС 8 октября. Об этом сообщило РИА Новости.

Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций

Данный режим был предварительно согласован на прошлой неделе постпредами стран Евросоюза. Пока что он коснется лишь рамок санкций, определяющих критерии для внесения в «черные списки» организаций и физлиц. Впоследствии Еврокомиссия и члены ЕС смогут предлагать для санкционных ограничений свои перечни фигурантов.

Ранее власти США расширили свой санкционный список в отношении России, связанный с преступлениями в киберсфере.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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