Евросоюз утвердит новый режим антироссийских санкций 8 октября
Новый режим санкций против России за якобы дестабилизирующую деятельность будет введен Советом ЕС 8 октября. Об этом сообщило РИА Новости.
Данный режим был предварительно согласован на прошлой неделе постпредами стран Евросоюза. Пока что он коснется лишь рамок санкций, определяющих критерии для внесения в «черные списки» организаций и физлиц. Впоследствии Еврокомиссия и члены ЕС смогут предлагать для санкционных ограничений свои перечни фигурантов.
Ранее власти США расширили свой санкционный список в отношении России, связанный с преступлениями в киберсфере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru