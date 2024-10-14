Евросоюз расширил антимолдавские санкции

Санкции против Молдавии расширил Совет Евросоюза. Данная мера объясняется дестабилизацией обстановки в стране, сообщило РИА Новости.

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Рестрикции коснулись гагаузских политиков Юрия Кузнецова, Ильи Узуна и Михаила Влаха, главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также АНО «Евразия» и основателя организации Нелли Парутенко.

Ранее кандидат в президенты Молдавии, бывший лидер Гагаузии Ирина Влах заявила, что нынешняя глава Молдавия Майя Санду давит на предвыборную кампанию.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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