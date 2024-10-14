Евросоюз расширил антимолдавские санкции
14 октября 202417:03
Санкции против Молдавии расширил Совет Евросоюза. Данная мера объясняется дестабилизацией обстановки в стране, сообщило РИА Новости.
Рестрикции коснулись гагаузских политиков Юрия Кузнецова, Ильи Узуна и Михаила Влаха, главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также АНО «Евразия» и основателя организации Нелли Парутенко.
Ранее кандидат в президенты Молдавии, бывший лидер Гагаузии Ирина Влах заявила, что нынешняя глава Молдавия Майя Санду давит на предвыборную кампанию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз расширил антимолдавские санкции
- Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума
- Катя Лель решила не судиться с Отаром Кушанашвили
- ВЦИОМ: Каждый третий россиянин гордится цирком в России
- Зоопарк Гонконга закрыли из-за загадочной гибели восьми обезьян
- Миронов призвал проверить идею налога на бездетность на экстремизм
- Избитого блогером Литвиным фаната Плынина арестовали на 13 суток
- Вильфанд сообщил о завершении купального сезона
- Мишустин: Россия отправляет на экспорт около 40% зерна
- Сийярто: Венгрия против отправки западных инструкторов на Украину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru