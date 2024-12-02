Евросоюз продлил санкции в отношении «нарушителей прав человека» из России

В данный «чёрный» список входят 16 человек и 33 организации, в том числе из России и Ирана.

«Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в рамках Глобального режима санкций за нарушение прав человека 8 декабря 2026 года», - говорится в заявлении.

Ранее правительство России приняло постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2026 года, при этом добавив в список Новую Зеландию, сообщает RT.

