Евросоюз продлил санкции в отношении «нарушителей прав человека» из России

Евросоюз на год продлил санкции в отношении физлиц и компаний, которые, по мнению объединения, являются нарушителями прав человека. Об этом сообщает Совет ЕС.

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В данный «чёрный» список входят 16 человек и 33 организации, в том числе из России и Ирана.

«Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в рамках Глобального режима санкций за нарушение прав человека 8 декабря 2026 года», - говорится в заявлении.

Ранее правительство России приняло постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2026 года, при этом добавив в список Новую Зеландию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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