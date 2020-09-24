Евросоюз признал инаугурацию Лукашенко нелегитимной
24 сентября 202009:32
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- В России ждут роста числа просроченных кредитов
- Арест Шамсутдинову продлен до 26 октября
- Евросоюз признал инаугурацию Лукашенко нелегитимной
- Частные клиники оставили без популярной вакцины от гриппа
- Трюдо объявил о второй волне коронавируса в Канаде
24 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru