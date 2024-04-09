Евросоюз передаст Украине 167 электрогенераторов

Страны Евросоюза приняли решение передать Украине 167 электрогенераторов, в том числе 10 мощных промышленных агрегатов. Как пишет ТАСС, об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

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По его словам, соответствующий запрос Киев направил в ЕС после волны ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«В рамках энергетической помощи Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды предоставили Украине 157 генераторов разной мощности, Евросоюз также выделил 10 промышленных генераторов», - уточнил Уйвари.

Ранее мэр Одессы Игорь Терехов рассказал, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов российской стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭлектричествоУкраинаЕвросоюз

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