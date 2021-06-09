Европарламент одобрил введение цифровых COVID-сертификатов с 1 июля

Европейский парламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза. Об этом сообщает издание Bloomberg Quint.

Депутаты поддержали решение абсолютным большинством, сертификаты планируется вводить с 1 июля.

В Испании начали выдачу цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19

Еврокомиссия подчеркивала, что все члены Союза должны быть готовы к выдачи сертификатов к этому времени. Для этого было выделено по 1 млн евро каждому государству, а также оказывается техническая поддержка.

Ранее 1 июня сообщалось, что первые семь стран Европейского союза начали оформлять и выдавать сертификаты вакцинации. Среди этих стран Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры