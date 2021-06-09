Европарламент одобрил введение цифровых COVID-сертификатов с 1 июля
Европейский парламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза. Об этом сообщает издание Bloomberg Quint.
Депутаты поддержали решение абсолютным большинством, сертификаты планируется вводить с 1 июля.
Еврокомиссия подчеркивала, что все члены Союза должны быть готовы к выдачи сертификатов к этому времени. Для этого было выделено по 1 млн евро каждому государству, а также оказывается техническая поддержка.
Ранее 1 июня сообщалось, что первые семь стран Европейского союза начали оформлять и выдавать сертификаты вакцинации. Среди этих стран Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия.
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