Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»

В объединении также призвали рассмотреть возможность отмены уже полученных паспортов Евросоюза гражданами Белоруссии и России. Отмечается, что мера затронет лица, вошедшие в санкционный список.

«Золотые паспорта» – документы, которые позволяют получить гражданство той страны, в которую его владелец вложил определенное количество средств.