Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза отменить уже существующие схемы по получению «золотых паспортов». Об этом сообщил представитель организации.

«Сужается окно возможностей»: Байден оскорбляет Путина, Макрон пытается снизить градус

В объединении также призвали рассмотреть возможность отмены уже полученных паспортов Евросоюза гражданами Белоруссии и России. Отмечается, что мера затронет лица, вошедшие в санкционный список.

«Золотые паспорта» – документы, которые позволяют получить гражданство той страны, в которую его владелец вложил определенное количество средств.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com/
ТЕГИ:СанкцииГражданствоЕвросоюзЕврокомиссияПаспорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры