В Швеции наладят производство «Спутника V»

Власти поручили изучить такую возможность Агентству по инновациям Vinnova. Как говорят в компании, в настоящее время имеется возможность выпускать препарат. Производство российской вакцины могут запустить на базе уже имеющихся мощностей.

Тем временем, президент Молдавии Майя Санду ведет переговоры с посольством России в Кишиневе о поставках вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Обсуждается вопрос о поставках российского препарата в апреле.

