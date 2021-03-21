В Швеции наладят производство «Спутника V»

Фармкомпании Швеции заявили о намерении выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает телеканал «360».

Итальянские эксперты проведут исследование вакцины «Спутник V»

Власти поручили изучить такую возможность Агентству по инновациям Vinnova. Как говорят в компании, в настоящее время имеется возможность выпускать препарат. Производство российской вакцины могут запустить на базе уже имеющихся мощностей.

Тем временем, президент Молдавии Майя Санду ведет переговоры с посольством России в Кишиневе о поставках вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Обсуждается вопрос о поставках российского препарата в апреле.

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ФОТО: sobyanin.ru
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